Желание украинских властей активнее привлекать в ряды Вооруженных сил Украины женщин вызвало недоумение у китайских читателей блога на портале Tencent. Перевод их слов приводит РИА Новости.

Ранее парламент Украины продлил всеобщую мобилизацию и военное положение в стране до 6 августа. В свою очередь заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в украинской армии должна быть обязательной и для женщин. А депутат Верховной рады Александр Дубинский предрек мобилизацию женщин и детей.

Китайские интернет-пользователи высказали мнение, что Киев пытается «достичь цели США «сражаться до последнего украинца».

«Гендерное равенство!» - заявил один из комментаторов.

Другой же участник дискуссии подчеркнул, что будет справедливо, если в этих условиях «все дети и члены семей государственных служащих отправятся на передовую, включая жену Зеленского».

Напомним, что весной 2024 года на Украине был подписан закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует «выгодными контрактами» привлечь в вооруженные силы и 18-летних украинцев, чтобы «восполнить потери».