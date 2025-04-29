Страны БРИКС призвали продолжать переговоры по Газе

Главы МИД стран БРИКС призвали к продолжению переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в декларации, опубликованной Министерством иностранных дел Бразилии по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Рио-де-Жанейро.

"Министры выразили сожаление в связи с тем, что соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено 15 января, было сорвано, и призвали стороны добросовестно участвовать в дальнейших переговорах. Это необходимо, чтобы достичь постоянного прекращения боевых действий в анклаве, вывода из Газы всех израильских военных и освобождения всех заложников и лиц, удерживаемых вопреки нормам международного законодательства", - говорится в документе.