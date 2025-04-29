Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла президента США Дональда Трампа от согласия на «продиктованный мир для Украины» на переговорах с Россией. Ее слова приводит N-tv.

«Один из крупнейших мировых игроков, США, не могут быть заинтересованы в заключении сделки, пакта, который ведет к дальнейшей агрессии [против Украины]», — заявила Бербок.

По ее словам, континенту нужен надежный и прочный мир, и именно за это выступают европейцы.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блогеру Чарли Кирку заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации. По словам политика, завершение украинского конфликта является официальной политикой Вашингтона, президент Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения боевых действий всеми силами.

Бербок посетила Киев и пообещала Украине помощь при новом правительстве

24 апреля сам Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.