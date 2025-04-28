В ФРГ предрекли рост конфронтации с Россией

При выдвинутом на пост главы МИД в ожидаемом новом правительстве Германии Йохане Вадефуле вероятен рост конфронтации с Россией. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Ранее Христианско-демократический союз опубликовал список будущих членов немецкого правительства при вероятном канцлере Фридрихе Мерце под названием «Наша команда для Германии». В нем Вадефуль выдвинут на пост главы МИД ФРГ.

Комментируя это, Нимайер напомнил, что Вадефуль выступает за скорейшую поставку ракет Taurus из Германии на Украину и против ограничений на использование Киевом этого вооружения.