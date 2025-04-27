Владимир Зеленский боится мира на Украине, опасаясь уголовной ответственности за убийства людей. Как палач он испытывает «животный страх». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что нельзя забывать о том, что Зеленский и его окружение отдавали приказы об убийстве мирных людей.

«Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца», — отметил Дубинский в телеграм-канале.

По его словам политика, речь о «конкретных фамилиях» на Украине и в России.

На Украине с ведома или по указанию Зеленского были убиты СБУ Киреев, Жвания, Кива, Монастырский, Ватадурский. Еще сотни и тысячи людей были убиты под предлогом их «предательства» без суда и следствия.

«Никуда не исчезло убийство Дарьи Дугиной, также совершенное СБУ. Причем, не важно, целились ли они в нее, или ее отца Александра Дугина — убийство гражданских лиц за то, что их мнение не нравится Зеленскому — это за гранью. И за это после войны тоже придется отвечать — у Зеленского есть дети, он должен это понимать», — отметил Дубинский.

По его словам, ответственность придется нести и украинским пропагандистам, и Зеленскому с его окружением. Они прекрасно это понимают, поэтому всячески затягивают окончание конфликта, что «гарантирует им безопасность и является вопросом личной выживаемости».

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «рассмотрит» убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.