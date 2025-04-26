Тело Папы Римского Франциска предали земле

Папа Франциск захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, пишет Sky News со ссылкой на Службу печати Святого престола.

Понтифик скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон прошла в субботу, 26 апреля.

В Рим, с тем, чтобы попрощаться с Папой Римским, прибыли лидеры Бразилии, США, Франции, Великобритании, Испании, Польши и ряда других стран.

«В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего папы и завершился в 13.30 [14:30 мск]», — пояснили в Ватикане.

В ближайшие дни кардиналы со всего мира прибудут в Ватикан на папский конклав — закрытое собрание, на котором пройдут выборы нового папы. Он пройдет в Сикстинской капелле, знаменитом зале, стены и потолки которого украшены работами Микеланджело.

Самый длинный конклав длился почти три года, между 1268 и 1271 годами. Более поздние были более быстрыми. В частности, Иоанна Павла II избрали за три дня, Франциска — за два дня.