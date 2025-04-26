В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска, гроб с его телом несут в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Прямую трансляцию процессии ведут СМИ Ватикана.

Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, заупокойная месса проходит на площади Святого Петра перед базиликой Санта-Мария-Маджоре, где по завершению и похоронят Папу Франциска в соответствии с его желанием.

Каким был папа римский Франциск. Фото

Прямую трансляцию ведут канала USA Today и ватиканские СМИ. На похоронах присутствуют представители более сотни стран, среди которых — Россия, Украина, США и другие.

Папа Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.