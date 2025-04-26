Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

Большая часть пунктов сделки по Украине согласована, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

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Политик подчеркнул, что стороны конфликта должны встретиться на высоком уровне. Глава государства призвал немедленно прекратить кровопролитие.

Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам

25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.