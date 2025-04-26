Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

Большая часть пунктов сделки по Украине согласована, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.
Политик подчеркнул, что стороны конфликта должны встретиться на высоком уровне. Глава государства призвал немедленно прекратить кровопролитие.
Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам
25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.