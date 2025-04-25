Жена Порошенко* подала в суд на супруга

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина подала в суд иск к мужу о разделе имущества, пишет издание «Украинские новости».

Сообщается, что Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года, иск имеет отношение к разделу имущества супругов. Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, поделились подробностями авторы публикации. По информации журналистов, дело рассмотрят 29 апреля.

Петр Порошенко попал под санкции СНБО Украины в феврале 2025 года. В рамках имеющихся ограничений бывшему украинскому лидеру не разрешается совершать какие-либо торговые операции и выводить денежные средства за границу.

Ранее Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказался приостанавливать введенные в отношении Порошенко ограничительные меры, чтобы у него была возможность погасить налоговые задолженности. Депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко предположила, что против него также могут возбудить дело, связанное с неуплатой налогов.