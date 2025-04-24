В Киеве раскрыли содержание послания Рубио

Отказ государственного секретаря США Марко Рубио ехать в Лондон на переговоры по Украине свидетельствует о том, что он считает их бессмысленными, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

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«Госсекретарь по своим функциональным обязанностям отвечает за внешнюю политику США, - напомнил в своем блоге на YouTube Стариков. - И тратить время на пустопорожние разговоры не собирается».

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В среду в Лондоне должны были состояться переговоры делегаций США, Европы и Украины по урегулированию конфликта. В итоге Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит в британскую столицу. Затем от участия во встрече отказались и главы МИД Великобритании, Франции и ФРГ.

К срыву переговоров, по данным Washington Post, привел гнев Вашингтона на то, что Киев не хочет принимать предложения об уступке территорий.