Трамп заявил о недовольстве массированным ударом РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен массированным ударом России по военным объектам на Украине и высказался за мирное урегулирование конфликта.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву", - написал американский лидер в Truth Social. "[В них] нет необходимости. И время выбрано очень неудачно", - утверждал Трамп.

В связи с этим он призвал президента России Владимира Путина отдать приказ о прекращении таких ударов.

"Давайте заключим мирную сделку", - добавил глава администрации США.

Вооруженные силы России нанесли ранее массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов. Как сообщили в Минобороны России, цели удара достигнуты, все объекты поражены.