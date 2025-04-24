ВОЗ: в мире растет число вспышек опасных заболеваний

В мире растет количество вспышек опасных заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что усилия по иммунизации человечества находятся под угрозой из-за распространения дезинформации, роста населения, гуманитарных кризисов и сокращения программ финансирования. В результате число вспышек таких болезней как корь, менингит и желтая лихорадка растет, а дифтерия, которое долгое время сдерживалась или практически исчезла во многих странах, может вернуться.

ВОЗ призвала страны к «безотлагательному и постоянному» политическому вниманию к программам иммунизации, а также инвестициям в них.

«За последние пять десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования глобального здравоохранения поставило под угрозу эти с трудом достигнутые успехи», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. По мнению американской администрации, организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтон слишком большого финансирования. В феврале СМИ писали, что на этом фоне ВОЗ заморозила набор персонала и сократила число поездок.