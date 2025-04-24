ВОЗ: в мире растет число вспышек опасных заболеваний

Никита Бородкин

В мире растет количество вспышек опасных заболеваний, которые можно предотвратить вакцинацией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: в мире растет число вспышек опасных заболеваний
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Отмечается, что усилия по иммунизации человечества находятся под угрозой из-за распространения дезинформации, роста населения, гуманитарных кризисов и сокращения программ финансирования. В результате число вспышек таких болезней как корь, менингит и желтая лихорадка растет, а дифтерия, которое долгое время сдерживалась или практически исчезла во многих странах, может вернуться.

ВОЗ призвала страны к «безотлагательному и постоянному» политическому вниманию к программам иммунизации, а также инвестициям в них.

«За последние пять десятилетий вакцины спасли более 150 миллионов жизней. Сокращение финансирования глобального здравоохранения поставило под угрозу эти с трудом достигнутые успехи», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. По мнению американской администрации, организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Вашингтон слишком большого финансирования. В феврале СМИ писали, что на этом фоне ВОЗ заморозила набор персонала и сократила число поездок.

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