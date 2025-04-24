Италия отказалась исполнять ордер на «арест» Путина

Минюст Италии отказался исполнять ордер на «арест» президента России Владимира Путина, выданный в 2023 году Международным уголовным судом (МУС).
Об этом пишет газета Corriere della Sera.
«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — говорится в материале.
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Как пишет Corriere della Sera, постановление Гаагского суда «застряло в кабинетах министерства», а сам ордер превратился «в листок бумаги без какой-либо силы».