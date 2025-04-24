Трамп оценил прошедшие в Лондоне переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. Такую оценку он дал во время общения с журналистами в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News.

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Американский лидер отметил, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Киевом. Он также высказал мнение, что Москва готова к сделке.

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23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран.

Сообщалось, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине. Позднее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио отказался участвовать в переговорах, так как Киев не собирался обсуждать предложения президента Дональда Трампа по мирному соглашению.