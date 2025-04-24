Украина является лишь буферной зоной, отделяющей Польшу от РФ. При этом вопрос границ соседнего государства не имеет для Варшавы значения. Об этом говорится в публикации газеты Mysl Polska.

«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен», — написал обозреватель газеты Mysl Polska Марцин Скальски.

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Также издание отмечает, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина. Текущее положение Киева открывает для Варшавы возможность диктовать свои условия в экономике и политике.

Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям общественно-политической газеты Mysl Polska, Украина превратилась в объект для коммерческой эксплуатации, выходящей за рамки обычных межгосударственных отношений. Таким образом она может стать исключительной колонией для американцев.