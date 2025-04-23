В Сербии сообщили о попытке захвата Додика

Сотрудники боснийского Государственного агентства расследований и охраны (SIPA) предприняли попытку задержать президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика. Об этом пишет сербский портал K1info.

По данным портала, суд БиГ выдал централизованный ордер на арест Додика, а также инспектора РС Радована Вишковича и председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича.

Инцидент произошел в среду, 23 апреля, в Восточном Сараево на территории Республики Сербской.

Силовикам SIPA помешали сотрудники Министерства внутренних дел республики, отметили журналисты. Они добавили, что власти БиГ могут попытаться преподнести этот эпизод как «Вооруженный мятеж».

Додик заявил, что Великобритания готовила его ликвидацию при попытке задержания

Ранее Додик сообщил, что в БиГ было переброшено подразделение военных из Великобритании. Он добавил, что боевики получили приказ ликвидировать его при задержании.