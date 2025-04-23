Молдавский вариант раскола в православии: зачем это Санду

Громкий религиозный скандал разразился в Молдавии накануне праздника Пасхи. Власти страны дважды сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем одного из уважаемых здесь иерархов Православной церкви Молдавии (ПМЦ), архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Пограничники подвергли священника дополнительному досмотру в аэропорту, вернув ему паспорт только после вылета самолета.

Однако это лишь один из эпизодов ведущейся в Молдавии войны против ПМЦ. В стране, где православие, согласно переписи 2024 года, исповедует 95% населения.

Игры с Благодатным огнем

Объяснения обысков священника со стороны властей выглядели нелепо. Сначала пограничная полиция попыталась переложить на него вину за срыв поездки — якобы Маркелл прибыл в аэропорт не за три часа до вылета, как это предписано в связи с введенными здесь недавно повышенными мерами безопасности, и они не успели завершить дополнительный досмотр его вещей. Клирик назвал эти утверждения "ложью" и для попытки повторно вылететь за Благодатным огнем прибыл в аэрогавань за четыре часа до рейса. При этом он рассказал поджидавшим его журналистам, что по дороге полиция неоднократно устраивала проверки его автомобиля и, чтобы обойти эти препоны, ему пришлось четыре раза пересаживаться на другие машины. Но улететь снова не получилось — на этот раз пограничники объяснили свои действия необходимостью еще одного дополнительного досмотра. В итоге архиепископу выдали протокол, в котором указано, что ничего подозрительного у него не нашли, но причину отказа в выезде из страны так и не объяснили.

Расстроенный Маркелл на выходе из аэропорта рассказал моему коллеге, что, несмотря на действия властей, Благодатный огонь все же будет доставлен в Молдавию другой группой священников Молдавской митрополии, которые вылетели в Иерусалим загодя.

"Хочу с радостью и надеждой сообщить и, возможно, успокоить православный народ: Благодатный огонь все-таки будет доставлен в нашу страну. Как будто предчувствуя, они отправились заранее, понимая, что в последние дни могут возникнуть сложности с перелетами", — пояснил он.

При этом в пасхальную ночь в Кишиневе ждали два огня со Святой земли, которые должны были доставить делегации разных православных структур — ПЦМ и Бессарабская митрополия.

История церковного раскола

История Православной церкви Молдавии начинается с Кишиневской епархии, которая появилась в составе Русской православной церкви еще в начале XIX века. В 1994-м патриарх Алексий II выдал томос Молдавской митрополии, по которому она стала самоуправляемой и объединяет 70% православных верующих Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает более 1,2 тыс. приходов.

Другая — Бессарабская митрополия, подконтрольна Румынской православной церкви, у нее около 290 приходов и около 20% православных верующих. Она возникла в 1918-м, когда в ходе революционной смуты в России на территорию Бессарабской губернии были введены румынские войска, а сформированный в Кишиневе краевой орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет страны") провозгласил объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния вернула эту территорию СССР, который не признал аннексию, и Бессарабская митрополия прекратила существование. 50 лет спустя Молдавия провозгласила независимость, и в 1992-м прорумынски настроенные политики и духовенство не без помощи церковного Бухареста возродили ее. Московский патриархат это не одобрил — Синод РПЦ запретил в служении главу "самопровозглашенной" епархии своего бывшего архиерея Петра, а молдавское правительство 10 лет отказывалось ее официально регистрировать, опасаясь церковного раскола. Однако по решению Европейского суда по правам человека и рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2002 году власти все же вынуждены были пойти на уступки и признать ее правопреемником довоенной Бессарабской митрополии.

Стоит отметить, что в ходе тлеющего уже более трех десятилетий церковного конфликта бессарабские священники не раз силой выгоняли молдавских из храмов — и наоборот. И обе митрополии неоднократно жаловались на давление со стороны светских властей.

По примеру Украины

Новый виток противостояния последовал после начала конфликта на Украине. В отличие от президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которые поддерживают Киев, ПЦМ не делала однозначных заявлений, призывая к миру в соседней стране. Этим воспользовались власти, провозгласившие курс на разрыв с Россией, вступление страны в ЕС и сближение с соседней Румынией. С их подачи провластные СМИ стали выставлять Молдавскую митрополию как угрозу для безопасности страны, а ее священников — "агентами российского влияния".

Хотя правительство Молдавии не выступает открыто за слияние с соседней страной, в последние годы в стране проводится активная политика румынизации. Санду и спикер парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, а также многие министры и депутаты от правящей партии обзавелись гражданством соседней страны. В ходе прошедшей в 2024 году переписи населения Речан призвал граждан записываться румынами, а в графе "родной язык" указывать румынский. Однако, по данным Национального бюро статистики, большинство граждан республики — 71%, назвали себя молдаванами, 49% указали молдавский язык. Правда, еще в 2023 году официальным языком страны был законодательно признан румынский. Причем решение было принято не парламентом (где у правящей партии не хватает голосов для изменения конституции), а решением Конституционного суда. Фактически молдавский мало чем отличается от румынского, тем не менее многие граждане расценили это как оскорбительный жест со стороны властей.

И Санду, и члены ее правительства неоднократно появлялись на церковных службах Бессарабской митрополии, игнорируя Молдавскую.

В августе прошлого года депутат парламента от ПДС Василий Шоймару объявил, что власти скоро последуют примеру соседней Украины и запретят ее: "Приходит время, когда и мы, как Украина, должны отречься от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. […] Думаю, что вопрос митрополии решится этой осенью". Это вызвало резкую критику оппозиции. "Молдавские власти развязывают войну со своим народом, уничтожая по примеру Украины Православную церковь", — заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

Хотя сами молдаване шутят про себя, что "майдан у нас невозможен, потому что мамалыга не взрывается", как свидетельствуют опросы, более 60% жителей страны выступают против курса Санду на разрыв с Россией и присоединения к санкциям, от которых сильно пострадала молдавская же экономика. За оппозиционными политиками, осудившими давление на церковь, по тем же опросам, стоит большая часть избирателей, с мнением которых власти не могут не считаться. По этой причине скандал тогда поспешили замять. В ПДС заявили, что слова Шоймару не отражают позицию партии, напомнив, что "согласно Конституции, церковь отделена от государства".

На деле же давление на церковь было усилено. Десятки клириков Молдавской митрополии, которые совершили в прошлом году паломничество в Россию по приглашению патриарха Кирилла, были допрошены полицией, им выписываются штрафы. Например, оштрафовали настоятеля православной Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе отца Николая Флоринского на €2 тыс. за паломничество по святым местам России, совершенное по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2024 году.

При этом у правоохранителей не возникает вопросов к Бессарабской митрополии, которая пытается переманивать священников из Молдавской митрополии при помощи поступающих из Румынии денег. По рассказам священников, перебежчикам платят единоразово тысячи евро и назначают ежемесячную зарплату.

Вместо русского — английский

Есть и объективные причины роста прорумынских настроений — соседняя страна предлагает сегодня тысячи бесплатных мест в своих университетах, семинариях, академиях для молдавской молодежи. Многое делается, чтобы забывался русский язык, который убирается из школьной программы, а в общественном пространстве заменяется на английский. Например, на всех госучреждениях раньше было две надписи — на молдавском и на русском (был прописан в законе как язык межнационального общения), теперь вторая надпись уже на английском. Массового притеснения русскоговорящих в Молдавии пока не ощущается, русская речь здесь звучит свободно, но отдельные националистические проявления заметно участились.

В борьбе с Молдавской митрополией ряд местных политиков, священников и ученых пытаются родить новую историю православия в стране, создавая образ прошлого, не связанного с Россией и русской церковью, а переводя на героев "румынского мира". В стране издан учебник истории, в котором освободившие Европу от фашизма воины Красной армии названы "оккупантами". На территории республики все чаще открываются памятники погибшим при вторжении в СССР румынским солдатам, которых называют "героями", умалчивая при этом, что командовал ими прислужник Адольфа Гитлера, диктатор Ион Антонеску, расстрелянный румынским судом за Холокост и другие военные преступления.

Месть президента

Архиепископ Маркелл не раз критиковал Санду и ее правительство, обвиняя их в продвижении чужих интересов. "Агенты из Румынии имели поддержку в нашей стране со стороны власти и местной агентуры, потому что именно так осуществляется раскол — находятся самые опустившиеся, самые шантажируемые элементы общества, их подкупают, им угрожают или обещают что-то, им внушают, что они являются теми, кто принимает решения, что они являются хозяевами истории и даже божественной истины", — сказал он, пригрозив, что "если рейдерские атаки на Молдавскую митрополию продолжатся, духовенство проснется ото сна". Священник был оштрафован полицией за призыв к прихожанам противостоять ежегодным маршам сторонников ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), в которых принимают участие депутаты и активисты правящей партии, дипломаты стран ЕС и США. Власти выделяют на их охрану усиленные наряды полиции.

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон назвал действия властей против православной церкви "террором против веры". "Это акт мести со стороны Санду и ее партии Маркеллу, который критиковал их за поощрение церковного раскола в стране", — сказал мне Додон после встречи Благодатного огня в главном храме страны. В Кафедральный собор Кишинева пришли тысячи верующих, в числе которых был Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и другие бывшие руководители Молдавии. Додон выразил сожаление, что Санду, руководители парламента и правительства, как и в прежние годы, проигнорировали это событие. При этом он подчеркнул, что, как лидер крупнейшей оппозиционной партии, продолжит поддерживать Митрополию Молдовы — "единственную каноническую структуру на территории нашей страны, и ее правящего архиерея — митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира".