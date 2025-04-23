Трамп позвонил Моди после стрельбы в Кашмире

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после стрельбы в регионе Кашмир. Об этом сообщил представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в социальной сети Х.

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Дипломат отметил, что в ходе диалога глава Белого дома выразил соболезнования в связи с терактом.

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"Президент Трамп решительно осудил террористическую атаку и выразил полную поддержку Индии в ее усилиях", - написал представитель МИД Индии.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы.

По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", которая связана с "Лашкар-и-Тайба".