Суд Киева арестовал заместителя Кличко

Суд арестовал заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива из-за подозрения в организации схемы по уклонению от мобилизации. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

© Київська міська рада / Wikipedia

По информации пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, чиновника отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Он обвиняется в организации схемы переправки уклонистов через границу.

Перед арестом Прокопива лишили полномочий.

Ранее Городской совет Киева расширил полномочия Кличко на фоне его конфликта с окружением президента Украины Владимира Зеленского и Киевской городской военной администрацией. Фактически мэрия города получила власть над военной администрацией в период военного положения.