Украина стала местом самоутверждения для некоторых стран Европы, чья политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с РФ. Об этом написал журналист Райнхард Лаутербах в статье для журнала Junge Welt.

«Кто здесь будет поваром, а кто официантом — вот об этом сейчас и спорят внутри Европы. Чтобы не теряться зря в догадках, нужно сразу сказать, что Украину бросят в кастрюлю», — говорится в материале.

Как уточнил журналист, действия некоторых стран успешны только на словах. Они не только физически неспособны ничего противопоставить российской стороне, но также не могут и внести вклад в попытки ЕС поддержать киевский режим.

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Ранее эксперты рассказали, что Европа не сможет полностью заменить США в поставках оружия Украине. Так, в Европе закончились старые образцы техники, при этом западные страны не готовы делиться с Киевом современными боевыми машинами.

Несколькими днями ранее американские СМИ написали, что страны Евросоюза инвестируют в производство оружия на территории Украины. По оценке посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, производство оружия на Украине дешевле, чем в странах блока.