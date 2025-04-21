Канада может войти в состав ЕС

Вхождение Канады в состав Евросоюза маловероятно, но не является невозможным, так как юридически и официально понятие «европейского государства» не закреплено. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Politico.

Издание привело результаты опроса исследовательской компании Abacus Data, согласно которому 44% канадцев поддерживают вхождение страны в ЕС, в то время как против выступили 34%.

Несмотря на то, что пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что на членство в Евросоюзе могут претендовать только европейские страны, эксперты считают, что и у Канады есть шансы на это.

«Канада точно могла бы иметь право на это. Вероятно, во многих отношениях [она] ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из текущих стран-кандидатов», - уверен профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг.

А профессор внешней поддержки демократии ЕС Маастрихтского университета Жизель Боссе напомнила, что официально и с юридической точки зрения понятие «европейское государство» не закреплено и не ограничено Европой, так как ряд стран объединения имеют территории в Карибском море, Тихом океане и Арктике. Она также считает, что жителей Канады можно назвать «в некотором роде особыми европейцами», так как их политическая и правовая системы основаны на европейских ценностях и многие из них являются потомками переселенцев из Европы.

Однако такую точку зрения не разделяет заместитель директора аналитического Центра европейских реформ Иэн Бонд. По его мнению, Канаде «было бы чрезвычайно сложно доказать» свою принадлежность к Европе. Также присоединение к ЕС стало бы «губительным» для экономики страны, так как ей пришлось бы присоединиться к торговой политике объединения в отношении США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. В социальной сети Truth Social он написал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. 4 марта глава Белого дома ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп отметил, что урегулировать ситуацию Оттава может, став 51-м штатом США.

В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли подчеркнула, что Оттава не собирается присоединяться к США, но рассчитывает на то, что две страны «могут остаться друзьями». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также категорически исключил возможность присоединения страны к США.