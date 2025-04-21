Кардинал сообщил подробности смерти папы Римского

Кардинал Кевин Фаррелл официально подтвердил смерть папы Римского Франциска. Соответствующее обращение опубликовал телеканал Sky News.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 07:35 утра (08:35 по мск) епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца», — заявил он.

По словам кардинала, вся жизнь папы Римского была посвящена служению Господу и церкви. Он отметил, что понтифик научил людей жить с ценностями Евангелия — с верностью, мужеством и любовью.

Фаррелл подчеркнул, что конклав (процесс избрания нового Папы — прим. ред.) пройдет в течение 15 — 20 дней после даты смерти понтифика.

Папа Римский Франциск в Пасху заявил, что мир невозможен без разоружения

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Он был избран Папой 13 марта 2013 года и стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов.

20 апреля Франциск во время традиционного пасхального послания заявил, что мира на земле нельзя достичь без разоружения, а стремление защищаться не должно перерастать в гонку вооружений.