Умер папа римский Франциск

Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Папа римский был госпитализирован с бронхитом в клинику Джемелли в Риме 14 февраля 2025 года. Представители Ватикана тогда заявили, что 88-летнему Франциску требуется обследование и лечение.

Каким был папа римский Франциск. Фото

Объявление о смерти понтифика было сделано во время экстренной прямой трансляции из резиденции папы римского. Сообщение поступило от ирландско-американского кардинала и ватиканского сановника Кевина Фаррелла.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и самых обездоленных. С огромной благодарностью за его пример как истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога», - процитировала газета сообщение кардинала.

Итальянские СМИ писали, что в феврале у Франциска обострился рецидивирующий бронхит. Corriere Roma отмечала, что холодные месяцы для Франциска - самые трудные, и это уже вторая зима, которую он проводил «между гриппом, простудой и бронхитом».

Проблемы с дыханием стали повторяться с возрастающей частотой с 29 марта 2023 года, когда папе римскому стало плохо после общей аудиенции и его экстренно госпитализировали в больницу Джемелли. Сам Франциск позже сообщил, что это была «острая и тяжелая пневмония в нижней части легких».