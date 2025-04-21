Вице-президент США прибыл с визитом в Индию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Индию, где он встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди и обсудит двустороннюю торговлю, пошлины, вопросы развития оборонного сотрудничества и геополитические проблемы. Кадры прибытия Вэнса на авиабазу Палам транслировал индийский телеканал NDTV.

"Этот визит предоставит возможность сторонам рассмотреть прогресс в двусторонних отношениях и реализацию постулатов совместного заявления Индии и США, опубликованного 13 февраля 2025 года во время визита премьер-министра в США. Стороны также обменяются мнениями о региональных и глобальных событиях, представляющих взаимный интерес", - сообщало ранее индийское министерство иностранных дел.

Среди главных тем переговоров, как ожидается, будет двустороннее торговое соглашение, которое Вашингтон и Нью-Дели обсуждают уже несколько недель, чтобы смягчить последствия вводимых США в отношении Индии тарифов в размере 26%. США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Двусторонняя торговля достигла $129 млрд в 2024 году с профицитом в $45,7 млрд в пользу Индии.

Как отмечает издание The Economic Times, хотя в ходе этого визита не ожидается подписания соглашений, оба правительства закладывают основу для крупных оборонных и торговых партнерств. После февральской встречи Моди с Трампом в Вашингтоне совместное заявление обозначило амбиции в области искусственного интеллекта, энергетики, полупроводников, критически важных минералов и совместного производства вооружений. Ожидается, что Индия закупит и будет совместно производить противотанковые ракеты Javelin и боевые машины Stryker.

Вэнса сопровождает его жена индийского происхождения Уша и трое их детей. По случаю их прибытия в Нью-Дели были усилены меры безопасности. Дорожная полиция города расчищает маршруты, по которым будет ехать вице-президент США с семьей.

Планируется, что сразу после прибытия гости из США посетят храм Акшардхам на правом берегу Ямуны. Также они могут посетить торговый комплекс, где продаются традиционные индийские товары ручной работы. Встреча с Моди запланирована на вторую половину дня. Ожидается, что Вэнс покинет Дели в понедельник вечером и затем отправится в Джайпур и Агру.