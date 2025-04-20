Вэнс и папа римский Франциск провели встречу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ватикане встретился с папой римским Франциском, чтобы обменяться поздравлениями в честь Пасхи.

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Западные СМИ со ссылкой на заявление Святого престола пишут, что это была «краткая частная встреча на несколько минут, чтобы обменяться добрыми пожеланиям на Пасху».

Между тем СМИ напоминают: Франциск ранее критиковал ряд аспектов в политике Белого дома, включая планы депортировать миллионы мигрантов.

После встречи с Вэнсом Франциск ненадолго показался перед верующими, собравшимися на Площади Святого Петра. В этом году папа Франциск по состоянию здоровья не сможет проводить службы.