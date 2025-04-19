Эрдоган назвал еще одну угрозу для Турции

Численность населения Турции перейдет от роста к сокращению через десять лет, это угроза для республики, предупредил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет «Анадолу».

По данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5% населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8%, в 2024 — до 25,5%. Согласно прогнозам, в 2040 году он сократится до 17,9%.

«Нашу страну и нацию ожидает тревожное будущее с точки зрения численности населения. Даже самые оптимистичные прогнозы показывают, что через 10 лет численность населения Турции перейдет от роста к сокращению», — отметил Эрдоган.

Президент пояснил, что власти приняли ряд мер для увеличения численности населения. Вместе с тем, добавил он, речь идет о видении цивилизации за пределами материальных стимулов.

По его словам, страна столкнулась с негативными последствиями образа жизни, поощряемого неолиберальной культурой.