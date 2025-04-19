Келлог: Украина не станет частью НАТО

Украина не станет частью НАТО, это даже не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, передает ТАСС.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина) не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда [посол США в РФ в 2005-2008 годах Уильям] Бернс сказал [занимавшей пост госсекретаря США в 2005-2009 годах] Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, в минувший четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию. Среди них отказ от обсуждения членства Киева в НАТО и ослабление санкций против Москвы. Кроме того, проект США подразумевает, что все контролируемые Россией территории остаются за ней. Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне.