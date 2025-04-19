Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что в биографии европейских чиновников высокого уровня есть интересные детали, которые могут объяснить политику русофобии. Об этом он сообщил в интервью на авторском YouTube-канале журналистаГарланда Никсона.

Он отметил, что глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас из Эстонии.

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«В этой стране проходят шествия бывших легионеров СС, это есть и в других странах Прибалтики, и все одобрено правительствами», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что дед Каллас служил в СС. По его словам, отец будущего канцлера Германии Фридриха Мерца был нацистом.

Аналитик считаем, что под прикрытием антироссийской политики в Европе возрождаются старые движения. Он отметил, что теперь главными виновниками всех бед выставляют жителей России.