Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Страстную пятницу. Соответствующий пост политик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook** (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников», — написала Тимошенко.

Политик призвала организаторов отменить мероприятие.

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Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал организацию фестиваля провокацией против украинских традиций и военнослужащих на фронте.

До того сообщалось, что ЛГБТ-движение в Вооруженных силах Украины пополнилось иностранными наемниками.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

**запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

***внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.