В Киеве раскрыли детали меморандума с США

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка раскрыл некоторые детали подписанного накануне меморандума между Украиной и США, который подтверждает намерение заключить соглашение по полезным ископаемым.

По словам украинского чиновника, меморандум не определяет предоставленную ранее США помощь Украине, как долг, который Киев должен вернуть. Он объснил в эфире телеканала "Рада", что конструкция соглашения такова, что от деятельности фонда, создающегося для реализации соглашения по недрам, стороны заработают столько, сколько предоставлялось помощи.

"Как это правильно прописать – задача для нас", - отметил Качка, добавив, что это самое сложное и деликатное.

Опубликован текст меморандума США и Украины по ресурсной сделке

Также Качка рассказал, что само соглашение будет внесено в украинский парламент и заработает после одобрения Верховной радой.