Уиткофф встретился с главой «Моссада»

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа. Об этом сообщает портал Axios.

Также на встрече присутствовал министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Встреча проходила в неформальной обстановке.

По словам источников, Уиткофф обсудил с израильтянами американо-иранские переговоры по ядерной программе. В ходе встречи представители Израиля пытались повлиять на позицию Вашингтона перед вторым раундом переговоров с Ираном в Риме.

12 апреля сообщалось, что Стив Уиткофф перед встречей с главой России Владимиром Путиным посетил несколько мест в Санкт-Петербурге. Среди них была синагога. Там он встретился с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Менделем Певзнером, а также с председателем общины Марком Грубаргом. Встреча прошла в преддверии еврейского праздника Песах.