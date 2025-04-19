Трамп раскритиковал главу киевского режима

Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что недоволен политикой главы киевского режима. По словам президента США, Зеленский справился «не лучшим образом». Ранее, выступая в программе «60 минут» на телеканале CBS, Зеленский обвинил администрацию Трампа в зависимости от «российских нарративов». По мнению экспертов, недавние колкие высказывания двух сторон, повторяющиеся конфликты и недопонимания говорят о том, что отношения Трампа и Зеленского явно не складываются. Как считают аналитики, риторика главы киевского режима свидетельствует, что он уже возненавидел действующую американскую администрацию за проволочки с поставками помощи и жёсткие требования Белого дома по сделке о полезных ископаемых.

Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что недоволен работой главы киевского режима.

«Я считаю, что справился он не лучшим образом, понимаете? Я не в восторге, совсем не в восторге», — приводит слова американского лидера The Guardian.

«Если вы умны, то не ввязываетесь в войны» с Россией, которая «гораздо больше» по территории и сильнее по военной мощи, продолжил американский лидер, оценивая действия Киева.

Трамп заявил, что не считает себя «большим поклонником» Зеленского

Как отмечает The Guardian, в заявлениях Трампа «для несчастного Зеленского, которого широко превозносят на Западе» в контексте украинского конфликта, «особого великодушия не нашлось».

«Это был показательный момент, позволяющий увидеть, насколько на Западе сместился центр тяжести за считаные недели после возвращения Трампа к власти. (Показательный. — RT) и неудобный», — пишет издание.

The Guardian называет Трампа человеком, «подвергшим Владимира Зеленского публичному прессингу». Напомним, февральская встреча президента США и главы киевского режима в Вашингтоне перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер «вышвырнул» Зеленского после конфликта, когда почувствовал проявление неуважения к себе. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.

Выпад Киева

Ранее Зеленский, выступая в программе 60 Minutes американского телеканала CBS, обвинил администрацию Трампа в зависимости от «российских нарративов».

«Я считаю, что, к сожалению, в США преобладают российские нарративы. Как можно видеть наши потери и наши страдания, понимать, что делают россияне, и всё равно считать, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии российской информационной политики на Америку», — сказал Зеленский.

По его мнению, из-за Москвы у Вашингтона пропала политическая воля поддерживать Киев, что якобы приведёт к ещё большим людским и территориальным потерям.

Кроме того, Зеленский заявил CBS, что любое прекращение огня должно включать в себя гарантии безопасности Украины — он представляет себе это как присутствие международных миротворческих сил, частью которых хотел бы видеть США.

«Это могут быть (силы. — RT), защищающие воздушное пространство и обеспечивающие противовоздушную оборону, которые могут состоять из самолётов, а не наземного контингента», — отметил глава киевского режима.

Напомним, Киев предполагал, что гарантии безопасности будет включать сделка с США по металлам, однако, согласно сообщениям западных СМИ, в проекте соглашения этого нет.

Как считает телеканал CBS, для Зеленского «настал критический момент в том, что касается его союза с Соединёнными Штатами».

«Отношения явно не складываются»

Стоит отметить, после обнародования интервью Зеленского на CBS в программе 60 Minutes Трамп заявил, что телеканал упоминает его имя «в уничижительном и порочащем ключе».

«Почти каждую неделю программа 60 Minutes... упоминает имя «ТРАМП» в уничижительном и порочащем ключе, но ничто не сравнится с «ЭФИРОМ» минувших выходных», — написал глава Белого дома в своих соцсетях.

Он также призвал председателя Федеральной комиссии по связи Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказание за «противозаконную и противоправную деятельность» CBS.

В своей записи в соцсетях Трамп заявил, что «60 минут» — больше не новостная передача, а «бесчестные политтехнологи, которые лишь маскируются под новости и должны нести ответственность за то, что сделали и делают».

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин, заявления Трампа с критикой Зеленского — это показатель отношения действующей администрации США к киевскому режиму.

«Отношения Трампа и Зеленского явно не складываются, это стало очевидным после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима пытался саботировать сделку по металлам, а американские власти буквально поставили его на место. Судя по сообщениям СМИ, утверждение соглашения по ресурсам до сих пор идёт с надрывом, Украине просто нечем платить. Сейчас тезис о взаимной неприязни только подтверждается — мы видим повторяющиеся конфликты и недопонимания, а также колкие высказывания двух сторон», — сказал Блохин.

По его словам, нелестные высказывания самого Зеленского относительно администрации Трампа говорят о том, что он, судя по всему, уже «возненавидел действующую американскую администрацию за проволочки с поставками помощи и жёсткие требования Белого дома по сделке о полезных ископаемых».

«Последние заявления Зеленского говорят о его ненависти к Трампу и его администрации. Более того, Зеленский делает эти заявления и пытается своё негативное отношение к Трампу возвести в абсолют с расчётом на то, что это сблизит Украину с Европой на фоне антитрамповской повестки, даст новые точки соприкосновения. Однако чиновники в ЕС подталкивают Зеленского к сотрудничеству с США, которые выдвигают всё более жёсткие требования к Киеву», — отметил Блохин.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк высказал мнение, что конфронтация Киева и Вашингтона во многом кроется в серьёзных политических и идеологических разногласиях между Трампом и Зеленским.

«Трамп не видит смысла в дальнейшей поддержке Украины, Зеленский же слишком привык быть любимчиком западных элит. В любой обозримой перспективе это будет сказываться на американо-украинских отношениях. Попытки Трампа перевести эти отношения в товарно-денежный формат воспринимаются в Киеве как оскорбление», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Со своей стороны, замдиректора Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов обратил внимание на то, что в будущем появится ещё больше противоречий в публичном пространстве между Киевом и Вашингтоном.

«Поэтому Трамп и говорит, что военные поставки на Украину могут быть поставлены на паузу. Отношения США и Украины на нынешнем этапе характеризуются тем, что Зеленский, ввиду своих связей с глобалистами-британцами, демонстративно отказывается присягнуть на верность нынешней американской администрации и намерен в дальнейшем в информационном пространстве любые инициативы Трампа рубить на корню. Зеленский не заинтересован в перемирии, в переговорах — это определяет его политический курс», — отметил Семибратов в беседе с RT.

Более того, как пояснил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в разговоре с RT, очевидно, что Трамп «ещё сдерживает себя и не говорит всё, что думает относительно поведения Зеленского».