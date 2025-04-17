В Польше назвали цель предстоящего саммита НАТО

Задачей саммита НАТО, который должен пройти в Гааге 24-25 июня, станет спасение альянса. Такое мнение высказал бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны, генерал Станислав Козей, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время необходимо обсудить проблему «будущего НАТО и спасения НАТО», так как альянс вынужден балансировать между «российской угрозой» и новой политикой администрации президента США Дональда Трампа в отношении Европы.

«По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли на саммите НАТО через два месяца в июне спасти союз в его нынешней формуле (…) или мы должны многое изменить в Европе, чтобы выстроить новую формулу функционирования», - пояснил Колей в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, НАТО перестанет существовать, если его покинут США. В таком случае Европе придется самостоятельно заниматься своей обороноспособностью либо в рамках ЕС, либо подписав новый трактат.

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Напомним, что в 2024 году НАТО отметило свое 75-летие. По итогам юбилейного саммита, который прошел в Вашингтоне, была принята декларация, закрепляющая «необратимый путь» Украины в альянс и наращивание военной мощи стран-членов объединения. В ней также подчеркивалось, что НАТО считает Россию главной угрозой, и собирается расширять сотрудничество с балканскими странами, а также усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке.