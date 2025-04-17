Президент Беларуси озвучил главную задачу для Союзного государства

Перед Союзным государством, констатировал Президент Беларуси на встрече 17 апреля с Сергеем Глазьевым, стоит амбициозная задача выстроить единую систему взаимодействия между Беларусью и Россией.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул: президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны поддерживали самые тесные отношения. Словом, по его мнению, "эта формула "единое Отечество - два государства" - на сегодняшний день реализуемая идея".

"У нас Отечество - от Бреста до Владивостока", - добавил Лукашенко.

Констатировав, что в СГ существует да государства, он в этом формате и предложил продолжать выстраивать отношения. Белорусский лидер убежден в том, что партнеры - "достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить отношения даже теснее, чем в унитарном государстве". И хотя на первый взгляд, уточнил Президент РБ, это выглядит слишком амбициозно, "но, тем не менее, мы эту задачу должны решить".

А в противном случае, резюмировал Лукашенко, ссылаясь на ситуацию по периметру границ Союзного государства, "нам не быть и не существовать".