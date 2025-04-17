Шансы США изолировать Китай оценили

США могут вынудить зависимые от них государства помочь им задушить экономику Китая. Шансы экономически изолировать КНР оценили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Белый дом намерен предложить ряду стран ограничить экономическое сотрудничество с Китаем для снижения в их отношении зеркальных пошлин. В числе требований, которые Вашингтон может им предъявить в обмен на смягчение тарифов — запрет КНР поставлять через эти рынки в США товары, не разрешать базироваться у себя китайским фирмам и не «поглощать дешевые промышленные товары из КНР».

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По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, эти меры — попытка задушить экономику азиатской страны.

«США тем самым заставляют другие страны делать выбор, с кем они хотят строить экономические отношения — с Америкой или Китаем. Для стран, которые пойдут в этом вопросе на уступки США, выгода будет лишь в снижении американских пошлин. И некоторые страны, максимально зависимые от американского рынка (например, Канада и Мексика), могут быть вынуждены на это согласиться. Но не всех это может устроить», — пояснила она.

Эффективность противостояние Китая и США в сфере торговли вызывает серьезные сомнения в связи с масштабом китайской экономики и выраженной усталости стран Глобального Юга от блоковой политики и геоэкономического принуждения, отметила младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. По ее словам, давление США на союзников вместо полной изоляции КНР приведет к дополнительной поляризации и мотивирует нейтральные государства не сотрудничать с Вашингтоном. Попытки США склонить третьи страны к изоляции КНР скорее усугубляют ситуацию, а не приближают Пекин к столу переговоров, добавила она.

Ранее Белый дом пригрозил Пекину, что реакция Китая на начало США торговой войны против него может привести к новой эскалации, а конкретно — к росту ставки импортных пошлин с нынешних 145 процентов до 245 процентов. В прошлые три раза Вашингтон увеличивал пошлины на 34 процента, 50 процентов и 41 процент соответственно, теперь же речь идет о 100 процентах.