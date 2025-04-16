Трамп назвал Байдена худшим президентом США

Президент США Дональд Трамп, отвечая на критику бывшего американского главы Джо Байдена, назвал его худшим лидером страны за всю ее историю. Его слова приводит РБК.

Ранее Байден во время своей первой речи после ухода с поста назвал Трампа «тот парень». Кроме того экс-президент раскритиковал нового американского главу из-за масштабного сокращения численности служащих, заявив, что это создает риски для миллионов американцев.

«Сонный Байден — худший президент в истории США», — ответил на это Трамп.

По его мнению, проникшие в Соединенные Штаты при экс-президенте преступники — «убийцы, наркоторговцы, бывшие сидельцы тюрем и психиатрических лечебниц» — воспользовались «непродуманно открытой границей».