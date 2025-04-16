Маск захотел заселить планету своими детьми

Американский миллиардер Илон Маск называет своих детей «легионом». Он стремится создать больше людей с высоким уровнем интеллекта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале говорится, что у Маска есть как минимум 14 детей от четырех женщин. Однако, по информации от источников, близких к бизнесмену, у него может быть больше детей, чем известно широкой публике. Уточняется, что предприниматель «называет свое потомство "легионом"».

«В рамках мрачного видения мира Маском цивилизация находится под угрозой из-за сокращения численности населения. Он стремится исправить исторический момент», — подчеркивается в статье.

По данным издания, во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, Маск предложил привлечь дополнительных женщин, чтобы «быстрее» родить еще больше детей.