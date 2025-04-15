Лукашенко встретился с директором СВР Нарышкиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным призвал Москву и Минск «сверить часы». Об этом сообщает ТАСС.

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«Сергей Евгеньевич, всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность для того, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить и обсудить ряд политических вопросов и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, особенно в этой турбулентной ситуации», — заявил Лукашенко.

На встрече с директором СВР он заявил, что нынешняя политическая обстановка в мире остается крайне напряженной.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Минск для переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Перед встречей директор СВР в неформальной обстановке пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.