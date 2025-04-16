Рейтинг Трампа в США резко снизился

Уровень одобрения действий американского президента Дональда Трампа среди сограждан снизился до 42%, о чем свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov.

Согласно результатам, лишь 42% американцев в позитивном ключе оценивают работу нового старого президента, в то время как 52% дают негативную оценку действиям Трампа.

Интересно, что среди мужчин хозяина Белого дома поддерживают 49%, тогда как среди женщин - только 35%.

Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев.