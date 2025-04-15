Украина пригласила европейских лидеров в Киев 9 мая, чтобы подчеркнуть единство с Европой и отвлечь внимание от парада в Москве, пишет Politico.

По данным издания, Украина пригласила европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

Это приглашение стало частью дипломатической стратегии демонстрации силы против России, которая в этот день проводит парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из стран Евросоюза на встрече в Люксембурге.

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Как пишет Politico, Зеленский особо отметил желание пригласить лидеров из «коалиции желающих» для участия в мероприятиях в Киеве.

В обсуждениях участвуют, в частности, два европейских дипломата, которые не исключают приезд будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, хотя место встречи не уточняется.

Политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева.