Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее хотят устранить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвокатов.

Как заявила Гуцул, власти Молдавии хотят ее устранить с помощью судебных процессов, которые являются часть спланированной компании против Гагаузии. Причиной для этого, по ее мнению, является работа Гуцул по отстаиванию особого статуса автономного образования.

«Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому что я его отстаиваю — закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня — они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову», — заявила она.

Напомним, что 28 марта Гуцул арестовали на 20 суток — ей были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании. Позже ее перевели на домашний арест.