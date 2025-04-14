Сийярто высказался об отправке военных советников ЕС на Украину

Венгрия выступает против военных планов Евросоюза по выделению 40 миллиардов евро на поставки вооружений Украине и направлению туда военных советников. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он назвал политику ЕС в отношении Украину «близорукой и провальной». В частности, по словам Сийярто, европейские страны хотят увеличить в 2025 году объем субсидий на поставки вооружений для Украины на 40 миллиардов евро, из которых будет профинансирована закупка двух миллионов боеприпасов, и направить в Киев военных советников в рамках миссии, ранее сформированной для обучения украинских солдат.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт считает это «красной чертой», пересечение которой ведет к эскалации конфликта.

«Мы не поддерживали и не будем поддерживать в дальнейшем никаких провоенных предложений. Мы не поддерживаем никаких предложений из этого нового масштабного военного проукраинского пакета, потому что эти предложения явно направлены на продолжение войны и создание угрозы для Европы и Венгрии. Мы не отправим ни одного форинта, ни одной единицы вооружений и ни одного солдата на Украину, даже если он будет называться советником», — добавил он.

Также Сийярто указал, что Венгрия использует право вето, если Брюссель «захочет быстро присоединить Украину к Евросоюзу». Кроме того он заявил, что Будапешт не поддержит очередные ограничения против атомной отрасли России, которые ЕС рассматривает в рамках 17-го пакета санкций.