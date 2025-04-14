Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут», которая выпускается американской телекомпанией CBS. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что эта программа — не новостное шоу, а «бесчестный политический деятель», замаскированный под выпуски новостей.

«(Они) должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — подчеркнул Трамп.

Ранее в эфире этой программы выступил Владимир Зеленский. Он высказался против переговоров с Россией и обвинил США в том, что Вашингтон якобы имеет общие с Москвой взгляды. После этого Трамп раскритиковал трансляцию, сказав, что этот выпуск «превзошел все предыдущие».

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Отметим, что американский лидер неоднократно конфликтовал с CBS. Трамп регулярно обвиняет телекомпанию во лжи и распространении фейков, а во время предвыборной гонки подавал иск из-за интервью с конкуренткой от демократов Камалой Харрис — оно вышло в эфир без предварительного объявления. По версии адвокатов президента, эфир нанес ущерб имиджу политика.