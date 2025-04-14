Трамп вышел из себя после интервью Зеленского

Никита Бородкин

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут», которая выпускается американской телекомпанией CBS. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что эта программа — не новостное шоу, а «бесчестный политический деятель», замаскированный под выпуски новостей.

«(Они) должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — подчеркнул Трамп.

Ранее в эфире этой программы выступил Владимир Зеленский. Он высказался против переговоров с Россией и обвинил США в том, что Вашингтон якобы имеет общие с Москвой взгляды. После этого Трамп раскритиковал трансляцию, сказав, что этот выпуск «превзошел все предыдущие».

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Отметим, что американский лидер неоднократно конфликтовал с CBS. Трамп регулярно обвиняет телекомпанию во лжи и распространении фейков, а во время предвыборной гонки подавал иск из-за интервью с конкуренткой от демократов Камалой Харрис — оно вышло в эфир без предварительного объявления. По версии адвокатов президента, эфир нанес ущерб имиджу политика.

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