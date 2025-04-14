Нобоа выиграл президентские выборы в Эквадоре

Действующий глава государства Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора по результатам обработки более 90% бюллетеней. Об этом сообщили в эфире телеканала Ecuavisa.

Как сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт, после обработки 90% отмечена необратимая тенденция. Нобоа снова станет президентом Эквадора.

Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто.

Луиса Гонсалес отказалась признать поражение на выборах президента Эквадора

По опубликованным данным, Нобоа побеждает с результатом 55,93%, у его соперницы, кандидата от левых сил Луисы Гонсалес — 44,07%.

В феврале сообщалось, что в Эквадоре состоится второй тур президентских выборов. Его главным соперником стала кандидат от левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес.

4 февраля Нобоа заявил, что поручил закрыть границы страны с 8 по 10 февраля и милитаризовать порты в целях безопасности перед президентскими выборами.

Ранее в Эквадоре попросили помощи у Трампа.