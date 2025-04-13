Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сирию и сделает это при подходящих условиях. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"У президента [Турции] есть такое желание. Мы работаем над подготовкой визита и его датой. Как только будут подходящие условия, он состоится", - сказал Фидан.

О возможности визита Эрдогана в Сирию в конце апреля - начале мая ранее сообщали местные и зарубежные СМИ. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа принимал участие в форуме в Анталье, на полях мероприятия состоялись его переговоры с Эрдоганом.