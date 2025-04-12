Лукашенко назвал причины военных конфликтов

В основе военных конфликтов лежат проблемы в экономике и национализм, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава государства принял участие в республиканском субботнике на месте строительства Национального исторического музея и парка Народного единства. Журналисты попросили его ответить, хватает ли у белорусов чувства национальной гордости.

«Мы по большому счету националистичны в плане любви к своей стране. Ничего тут страшного нет. Мы не националисты, мы не фашисты. Мы националистичные люди в плане любви к своей родине. Но мы интернационалисты. Мы очень уважаем наших братьев: россиян, украинцев, поляков, других», — разъяснил Лукашенко.

Президент отметил, что есть два вопроса, которые могут привести к войне, — это экономика и национализм. Если здесь допустить перегибы, добавил он, можно прийти к войне.

«Вспомните, что было накануне [конфликта на] Украине — обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм. Когда сжигали, к примеру, в Одессе людей не их, как они считали, национальности», — подчеркнул глава Белоруссии.

С национализмом нужно быть очень осторожными, но и национальная гордость у белорусов должна быть, констатировал Лукашенко.