Иран ограничит ядерную программу при смягчении санкций США

Иран при смягчении санкций со стороны США готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года.

«Иран добивается смягчения санкций за ядерные ограничения в переговорах с США», — пишет The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, кроме быстрого смягчения связанных с атомным сектором санкций со стороны Вашингтона Тегеран также хочет получить доступ к миллиардам долларов замороженных активов и прекращение давления США на китайских покупателей иранской нефти.

Ранее в Белом доме назвали позитивными переговоры специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В The New York Times также отмечали, что Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана.