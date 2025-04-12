Лукашенко поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Успешная реализация космических проектов на пространстве Союзного государства подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны. На этом сделал акцент президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении соотечественников 12 апреля с Днем космонавтики.

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Обращаясь к жителям десятимиллионной страны, глава государства подчеркнул, что в этот день в 1961 году для человечества началась новая эра в изучении Вселенной. И с первых шагов на этом пути белорусские ученые, инженеры и конструкторы носят значимый вклад в мирное освоение космоса.

В стране, констатирует глава государства, по праву гордятся земляками-космонавтами - "Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким и первым космонавтом суверенной Беларуси Мариной Василевской".

И в настоящее время, по словам Лукашенко, в республике успешно реализуется ряд космических проектов. Создаются новые спутники, самое современное оборудование, осуществляется подготовка собственных кадров, что подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны.

Пожелав всем крепкого здоровья, счастья, мира, новых свершений на благо Родины, президент выразил убеждение, что и впредь "космическая отрасль будет поступательно развиваться, являясь драйвером национальной экономики".