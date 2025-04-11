Трамп обратился с призывом к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что России «пора начать действовать» над окончанием конфликта на Украине. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Такое заявление он сделал на фоне переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, конфликт на Украине уносит слишком много жизней и никогда не должен был начинаться. При этом он также добавил, что эта ситуация никогда бы не произошла, если бы в 2022 году он был президентом США.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей умерло, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!!!», — написал он.

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