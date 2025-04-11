В Польше раскрыли, что Европа может сделать для России
Польский политолог Матеуш Пискорский в беседе с изданием Myśl Polska заявил, что восстановление экономических отношений с РФ могло бы нивелировать эффект пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел в отношении Европы.
По его словам, данный вопрос является «вопросом политической воли» Европейские страны в любой момент могут предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, которые будут основаны на взаимовыгодном обмене.
«Это может произойти при условии, что представители Москвы все же будут заинтересованы в таком возобновлении отношений. Сейчас, к сожалению, именно наш контингент выступает просителем. Промышленность России, особенно горнодобывающая, уже успела переключиться на иные рынки», - отметил Пискорский.