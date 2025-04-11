В Польше раскрыли, что Европа может сделать для России

Польский политолог Матеуш Пискорский в беседе с изданием Myśl Polska заявил, что восстановление экономических отношений с РФ могло бы нивелировать эффект пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел в отношении Европы.

По его словам, данный вопрос является «вопросом политической воли» Европейские страны в любой момент могут предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, которые будут основаны на взаимовыгодном обмене.